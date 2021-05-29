Какие мероприятия пройдут в Уфе в День защиты детей?

В конгресс-холле «Торатау» состоится первый детский форум «АРТ-Курултай. Дети». Уфимские школы искусств представят на форуме свои достижения в области музыкального и художественного образования и выступят в большой концертной программе.

Городской дворец культуры, Уфимская детская филармония, Городской культурно-досуговый центр и Централизованная система детских библиотек проведут виртуальные викторины, онлайн-концерты, проекты в социальных сетях, поэтические челенджи, путешествия по детским книгам, видеообзоры.

Кировский район

11.00, сад имени С.Т. Аксакова – мероприятие «Солнечный круг, дети вокруг!»

11.00, площадка перед ГКЗ «Башкортостан» – праздник «Дружат дети на планете».

11.00, пляж «Солнечный» – семейный праздник для жителей микрорайона «Кооперативная поляна».

17.00, Искинский дом культуры – квест «В поисках приключений».

Также пройдут детские праздники во дворах по адресам: Авроры, 25, Софьи Перовской, 42/1, Степана Кувыкина, 11/2.

Ленинский район

Спортивные и игровые программы, мастер-классы, конкурсы рисунков и другие мероприятия пройдут:

10.30 – в парке «Волна»;

11.00 – на территории Дома культуры «Ядкарь»;

11.00 – в сквере им. М. Карима.

А также:

10.00 – во дворе по ул. Гафури, 101;

14.00 – во дворе по ул. Кирова, 8;

14.00 – во дворе по ул. Нехаева, 94;

17.00 – во дворе по ул. Ахметова, 225;

18.00 – во дворе по ул. М. Лесозаводская, 1;

18.00 – во дворе по ул. Ленина, 43\1.

Демский район

Демский парк:

10.00 – открытие «Детского сабантуя – 2021».

12.00 – развлекательная программа продолжится отчетным концертом студии танцев и фитнеса Kvartira 17.

13.00-15.00 – конкурс «Мини-леди, Супер мэн-2021».

с 15.00 – показ спектаклей от театральной студии К. Хабенского.

18.30 – отчетный концерт ансамбля «Элегия».

Территория Лицея №161:

18.30 – открытие нового футбольного поля в рамках проекта «Футбол в каждый школьный двор».

19.00 – спортивно-развлекательная программа «Мама, папа, я – спортивная семья».

Территория микрорайона «Яркий»:

с 18.00 – творческий фестиваль «ЯркиеЛюди». Фестиваль завершится в 22.30 фейерверком.

Октябрьский район

Парк «Кашкадан»:

10.00 – турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

10.30 – праздник «Дети рулят». В программе – концерт, игровые площадки, аттракцион «Веселые мордашки», творческие мастерские, конкурс рисунков на асфальте, спортивные эстафеты и фотозоны.

12.00 – презентация видов спорта с показательными выступлениями воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

12.00 – семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья!»

18.30 – на стритбольной площадке спортивной школы №32 сойдутся сотрудники предприятий и организаций.

Орджоникидзевский район

11.00, Парк нефтехимиков – концерт с участием артистов Городского культурно-досугового центра и объединения детских и подростковых клубов «Диалог».

15.00, ДК «Заря» (Новые Черкассы) – конкурсно-игровая программа «Живет на нашей планете, народ веселый – дети», а также конкурс детских рисунков на асфальте «Моя мечта».

16.00 – конкурсы и программы в подростковых клубах «Гренада», «Вираж» и «Орленок».

17.00, Центр культуры и народного творчества (ул. Мира, 12) – мероприятие «Без прошлого нет будущего».

18.00 – конкурсы, программы и мероприятия в подростковых клубах «Кристалл», «Орленок», «Северный» и «Факел».

Советский район

10.00, парк им. И. Якутова – турнир по фудокан каратэ.

с 12.00, парк им. И. Якутова – праздник «Солнышко в ладошке».

16.00, детсад №300 – эстафеты, викторины и конкурсы.

19.00, двор домов по ул. Бакалинская, 64/1, 64/2, 64/3 – спортивный семейный праздник.

Кроме того, в доме детского творчества «Дружный» и центре детского творчества «Глобус» откроются детские центры дневного пребывания, будут проводиться праздничные линейки, конкурсы рисунков на асфальте, фестивали, флешмобы.

Калининский район

13.00, парк «Первомайский» – «Fest безопасности». В программе – выступления детских творческих коллективов, тематические площадки, квест, демонстрация спецтехники.