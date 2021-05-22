В Башкортостане может открыться производство беспилотников

«Компания планирует разрабатывать беспилотные летательные аппараты. Делать это собирается на базе вертолета К-226, который выпускает наш Кумертауский авиационный завод. Он входит в их холдинг. Сейчас "Вертолеты России" рассматривают несколько вариантов размещения нового производства. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это было у нас. Проект серьезный. Поэтому договорились, что подготовим для них предложение, в котором расскажем о наших конкурентных преимуществах. А затем сделаем соглашение о сотрудничестве.

Надеюсь, что если все пойдет нормально, то подпишем его до конца июля. Такие вещи лучше не откладывать в долгий ящик; пока возможность есть, надо ею пользоваться. Развитие беспилотной авиации в республике даст нам новый приток инвестиций, рабочие места и налоговые поступления. Это хорошая возможность подтолкнуть экономический рост.

Помимо этого, обсудили и другие вопросы, в частности, покупку республикой двух вертолетов у КумАПП. Один нам нужен для тушения пожаров в высотных домах – то есть, для ситуаций, когда другая техника не справляется. Второй – для нужд санитарной авиации. Он будет доставлять людей из труднодоступных поселений в больницы. Договорились, что технику мы приобретем в лизинг», – написал Андрей Назаров в Facebook.