Развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди откроют до начала учебного года

«Мы думали запустить движение на путепроводе к первому сентября. Однако сегодня после общения со строителями договорились, что развязку на пересечении проспекта Юлаева и улицы Заки Валиди мы откроем на две недели раньше – 15 августа.

Это необходимо сделать до начала учебного года, так как родители начнут собирать детей в школу. И к этому времени движение на дорогах должно быть свободным. Уверен, строители с задачей справятся. Команда здесь ответственная», – сказал Андрей Назаров.

По состоянию на третью неделю мая на путепроводе демонтированы старые опоры и залит фундамент под новые, переустроены линии связи и ливневой канализации, ведутся работы по переустройству двух ниток водопровода.

Развязку закрыли частично восьмого января 2021 года и полностью – с 16 января. Из-за других работ этот участок даже после открытия будет проблемным ближайшие три-пять лет.