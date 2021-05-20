В Уфе проводятся проверки водителей электросамокатов

По данным ГИБДД Уфы, с начала года в городе семь человек получили травмы, управляя самокатами. В ближайшие дни на территории города будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений, допускаемых водителями этого транспорта.

Анализ таких ДТП показывает, что водители самокатов «сами пренебрегают правилами дорожного движения, особенно внезапно выезжают на проезжую часть или передвигаются по ней, создавая угрозу жизни и здоровью себе и другим участникам движения».

ГИБДД напоминает, что люди, катающиеся на электросамокатах, в соответствии с законодательством, несут ответственность за нарушение правил как пешеходы.