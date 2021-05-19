В Уфе торговый центр закрывали из-за нарушений масочного режима

Как сообщает пресс-служба Минторга, 18 мая в лайфстайл-центре «Башкирия» в Октябрьском районе проверка выявила массовые нарушения санитарных требований.

В том числе не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, отсутствовали маски и перчатки у сотрудников и покупателей, а также не продавались дезинфицирующие средства.

Руководству вынесли предупреждение, центр закрыли на три часа до устранения нарушений. После первого подобного инцидента юридических лиц штрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, второй уже грозит длительным закрытием.