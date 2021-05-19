Один из уфимских парков поврежден вандалами

«За последнюю неделю в парке снова зафиксированы акты вандализма: исписаны скамейки, столы, фасад ограждения скейт-площадки, оторвана черепица. Очень много поломок на детской площадке. Несомненно, яркая детская площадка привлекает внимание и детей, и взрослых. Но нужно понимать, что качели, качалки и разнообразные строения рассчитаны на детский вес, они не предназначены для игр подростков. На каждой качели прикреплены таблички с указанием предельного веса», – говорится в сообщении мэрии.

В 2020 году, сразу после открытия в «Первомайском» были помяты растения, повреждены лиственничный настил и некоторые конструкции.

В связи с этим администрация решила установить в парке систему видеонаблюдения, насчитывающую 101 камеру. Они подключены к системе «Безопасный город», контроль за порядком в парке ведется круглосуточно.

Реставрация парка завершилась в октябре прошлого года и обошлась городу в 700 миллионов рублей. Там благоустроили озеро Тепличное в центре общественного пространства, установили по его периметру дорожку с покрытием из террасной доски, обновили фонтан.