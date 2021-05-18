Как будет выглядеть Советская площадь в Уфе?

При создании эскизов учитывалась специфика основных пользователей прилегающих территорий: это дети и подростки (через дорогу школа), студенты (рядом несколько вузов) и «белые воротнички» (вокруг площади несколько ведомств).

Заявки на хакатон подали четыре команды, в финале каждая из них презентовала свое видение площади: «Децентрализация: новый театр»‎, «‎‎Версаль.2.0», «‎Марсово поле» и «‎Вот это поворот».