Как будет выглядеть Советская площадь в Уфе?

Институт развития городов Башкортостана провел в Уфе открытый урбанистический хакатон, где все желающие могли предложить свое видение Советской площади.
-
«Децентрализация: новый театр». Авторы: выпускницы АСИ (архитектурно-строительного института) УГНТУ, начинающие архитекторы Екатерина Размыслова и Алена Десяткина.
-
«Версаль.2.0». Авторы: студенты 2 курса АСИ УГНТУ Владислав Ахметов, Алсу Нургалиева.
-
«Марсово поле». Авторы: дизайнер среды, ведущий дизайнер «Арт-Квадрат» Павел Пономарев и экономист, искусствовед Марина Пономарева.
-
«Вот это поворот». Авторы: практикующие архитекторы Ольга Савельева, Лариса Селиверстова, Татьяна Русских, Алексей Пантелеев, Семен Кучеров, Регина Давлетова, Анна Туровская, Руслан Тетерин.
При создании эскизов учитывалась специфика основных пользователей прилегающих территорий: это дети и подростки (через дорогу школа), студенты (рядом несколько вузов) и «белые воротнички» (вокруг площади несколько ведомств).
Заявки на хакатон подали четыре команды, в финале каждая из них презентовала свое видение площади: «Децентрализация: новый театр», «Версаль.2.0», «Марсово поле» и «Вот это поворот».
Представленные на хакатоне варианты Институт передал главе республики, который ранее поручил рассмотреть изменения в проекте реконструкции Советской площади.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.