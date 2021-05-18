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Как будет выглядеть Советская площадь в Уфе?

Институт развития городов Башкортостана провел в Уфе открытый урбанистический хакатон, где все желающие могли предложить свое видение Советской площади.

  • «Децентрализация: новый театр»‎. Авторы: выпускницы АСИ (архитектурно-строительного института) УГНТУ, начинающие архитекторы Екатерина Размыслова и Алена Десяткина.

  • «‎‎Версаль.2.0». Авторы: студенты 2 курса АСИ УГНТУ Владислав Ахметов, Алсу Нургалиева.

  • «‎Марсово поле». Авторы: дизайнер среды, ведущий дизайнер «‎Арт-Квадрат» Павел Пономарев и экономист, искусствовед Марина Пономарева.

  • «‎Вот это поворот». Авторы: практикующие архитекторы Ольга Савельева, Лариса Селиверстова, Татьяна Русских, Алексей Пантелеев, Семен Кучеров, Регина Давлетова, Анна Туровская, Руслан Тетерин.

При создании эскизов учитывалась специфика основных пользователей прилегающих территорий: это дети и подростки (через дорогу школа), студенты (рядом несколько вузов) и «белые воротнички» (вокруг площади несколько ведомств).

Заявки на хакатон подали четыре команды, в финале каждая из них презентовала свое видение площади: «Децентрализация: новый театр»‎, «‎‎Версаль.2.0», «‎Марсово поле» и «‎Вот это поворот».

Представленные на хакатоне варианты Институт передал главе республики, который ранее поручил рассмотреть изменения в проекте реконструкции Советской площади.

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