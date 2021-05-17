В Башкортостане каждый пятый клещ переносит боррелиоз

По словам главы Роспотребнадзора Анны Казак, с каждой неделей все больше людей в республике обращается в больницы после укусов клещей, с начала сезона – уже 1815 человек.

Исследовано около 2000 клещей. среди них переносчиков вирусного энцефалита – 0,5%, этот показатель на уровне прошлого года. А вот количество переносчиков боррелиоза увеличилось с 13,2% до 18,8%, то есть практически каждый пятый клещ является переносчиком этой болезни.

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.