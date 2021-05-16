Жара и сухой воздух: погода в Уфе 17-23 мая

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 17 мая, в Уфе будет малооблачно, температура днем поднимется до 32 градусов. Во вторник тоже будет малооблачно, ближе к вечеру ожидается гроза, воздух прогреется до 30 градусов выше нуля.

В среду и четверг будет солнечно и чуть прохладнее – до +28 и +27 градусов соответственно, а с пятницы и до конца недели вернется жара до 32 градусов.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, 17 и 18 мая ожидается температура до +33 градусов без существенных осадков.