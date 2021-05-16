С 17 мая в Уфе и других городах Башкортостана начнут отключать горячую воду

Сезон планового отключения горячей воды с 17 мая стартует в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Сибае и Нефтекамске, в Благовещенске – 26 мая, в Салавате – 31 мая.

Узнать графики отключения в отдельно взятом доме можно на сайтах МУП УИС и «БашРТС».

Ранее в «БашРТС» сообщили о том, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания планирует провести ремонт 122 котлов и другого оборудования.

Далее начнутся гидравлические испытания теплосетей, в этот период будет отключаться горячая вода, а также возможно перекрытие некоторых улиц, на которых придется вскрывать асфальт для замены труб.