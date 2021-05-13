В Башкортостане ограничат рекламу из громкоговорителей

Этим вопросом заинтересовались депутаты Госдумы: по их мнению, «отсутствие ограничений такой рекламы негативно влияет на жизнь людей».

Законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О рекламе» и предлагает запретить распространять звуковую рекламу с использованием техники, монтируемой на стенах и крышах зданий.

В первом чтении он был принят 19 марта, 12 мая – во втором. В случае принятия в третьем, окончательном чтении поправки вступят в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.