МЧС предупреждает об аномальной жаре в Башкортостане

По данным МЧС, в республике местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов и более, в Туймазинском районе чрезвычайный пятый класс пожароопасности.

«МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности и не допускать перегрева и обезвоживания организма. Постарайтесь увеличить потребление жидкости. Лучше отдать предпочтение морсам, сокам, зеленому чаю. Не забывайте защищать кожные покровы от ожогов, носить солнцезащитные средства (головные уборы, очки и т.д.). Носить лучше одежду из светлых натуральных тканей. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах», – говорится в объявлении.

Также служба просит соблюдать правила пожарной безопасности – не бросать горящие спички и окурки и не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, могут сработать как зажигательные линзы.

В Уфе, по данным Gismeteo, на выходных 15-16 мая будет до 31 градуса выше нуля днем.