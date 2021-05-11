Как в Башкортостане приобрести путевку в детский лагерь?

Администрация Уфы напоминает о том, что с 2021 года работу по организации отдыха детей в республике ведет уполномоченный орган вместе с родителями. Отдых доступен для детей школьного возраста от 7 до 15 лет включительно.
Чтобы приобрести путевку, вам нужно:
1. зарегистрироваться и подать заявку на сайте государственной информационной системы;
2. выбрать один из представленных там вариантов лагерей;
3. подписать договор с лагерем;
4. обратиться в уполномоченный орган МКУ ЦБ МУО по месту проживания ребенка. Отделения есть в каждом районе.
Туда нужно подать:
– оригинал заявления;
– копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта);
– копию справки о регистрации ребенка по месту жительства;
– медицинскую справку по форме N 079/у;
– копию паспорта заявителя с пропиской;
– договор с лагерем, счет-фактуру, накладную, копию родительского взноса.
После подтверждения оплаты вам согласуют сертификат.
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