18+
  • Город
  • Город

Как в Башкортостане приобрести путевку в детский лагерь?

Администрация Уфы напоминает о том, что с 2021 года работу по организации отдыха детей в республике ведет уполномоченный орган вместе с родителями. Отдых доступен для детей школьного возраста от 7 до 15 лет включительно.

Чтобы приобрести путевку, вам нужно:

1. зарегистрироваться и подать заявку на сайте государственной информационной системы;

2. выбрать один из представленных там вариантов лагерей;

3. подписать договор с лагерем;

4. обратиться в уполномоченный орган МКУ ЦБ МУО по месту проживания ребенка. Отделения есть в каждом районе.

Туда нужно подать:

– оригинал заявления;

– копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта);

– копию справки о регистрации ребенка по месту жительства;

– медицинскую справку по форме N 079/у;

– копию паспорта заявителя с пропиской;

– договор с лагерем, счет-фактуру, накладную, копию родительского взноса.

После подтверждения оплаты вам согласуют сертификат.

Комментарии

Наши проекты