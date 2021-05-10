В Башкортостане устраняют основные причины огромных начислений платы за отопление

Одна из причин, по которым жителям начисляли непомерные суммы, это отсутствие на общедомовых счетчиках модемов для передачи данных на расстоянии.

Управляющие компании не отправляли вовремя данные счетчиков поставщикам тепла, в результате чего начисления производились не по показаниям счетчиков, а по общему тарифу.

Сейчас в МКД по всей республике проводится установка таких модемов, ее планируют завершить до первого сентября. В дальнейшем показания будут отображаться на портале Единой информационной системы ЖКХ республики, который сейчас в разработке.

Вторая проблема – несоответствие фактической площади жилых помещений с данными управляющих компаний, то есть если в вашем доме располагаются магазины – вполне возможно, из-за ошибок в записях вы частично оплачиваете и их отопление.

Сейчас в Башкортостане проходит перепроверка площадей, этим обязаны заниматься управляющие компании, и в интересах жителей контролировать эту работу во избежание допущения ошибок.