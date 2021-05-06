«БашРТС» заявляет о снижении начислений по отоплению за апрель на 46%

«Общая сумма начислений за отопление снизилась на 46% по сравнению с мартом 2021 года.

Жителям домов, не оборудованных приборами учета тепла, плата за отопление начислена в соответствии с нормативами, утвержденными Государственным комитетом РБ по тарифам. Напомним, что норматив потребления коммунальной услуги "отопление" рассчитан на восемь календарных месяцев и не подлежит пересчету по дням предоставления услуги.

В домах с ОДПУ ТЭ сумма платежа сформирована на основании показаний приборов учета, то есть счета выставлены только за тот период времени, в котором происходило фактическое потребление тепла. К примеру, для Уфы расчетный месяц – это период с 26 марта по 13 апреля.

В двух городах присутствия ООО "БашРТС" – Агидели и Нефтекамске – в связи с завершением отопительного сезона после закрытия расчетного периода "апрель" часть начислений будет перенесена в майскую квитанцию, которую клиенты получат в начале июня 2021 года. В летние месяцы начисления за тепло будут отсутствовать», – гласит заявление компании.