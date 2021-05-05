«Примите уже какие-то меры!» Уфимцам снова выставили огромные счета за отопление

Тем не менее, многие жители под постами Радия Хабирова во «ВКонтакте» и Instagram пишут о том, что счета им пришли такие, будто апрель отапливался полностью, да еще и был холодным как февраль.

«Примите, пожалуйста, уже меры по счетам за отопление! Эти издевательства уже невозможно больше терпеть! Кировский район, за неполный месяц получаем счет на 3500 рублей, хотя отопление отключили еще в начале месяца. Сделайте перерасчет хотя бы за последний месяц. Пусть начисления будут справедливыми».

«Пришел счет за отопление за апрель 2021 на сумму 3500 ₽, несмотря на то, что батареи были еле теплыми половину месяца. Такую сумму нам выставляли в декабре-январе-феврале и марте. Апрель был теплым – почему вдруг сумма осталась на зимнем уровне??? Кто-нибудь объяснит??»

«Прошу разобраться в ситуации с "БашРТС", г. Салават, ул. Чекмарева, д.3. Отопление отключили 15 апреля, дома сыро, дети болеют, а сумму на оплату выставили за полный месяц, что за издевательство??? Примите уже какие-то меры!!!! Буду жаловаться и выше, если придется!!!»

«Сколько вы еще будете издеваться над людьми?!!! Отопление в апреле было чуть больше двух недель, при том, что была плюсовая температура воздуха и даже по улицам люди ходили в одних футболках, а счета за отопление пришли бешеные по всей Башкирии! Сколько еще можно испытывать терпение народа?!!!»