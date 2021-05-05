В Уфе будут перекрывать сразу несколько улиц

5 мая, с 18.00 до 21.30:

– по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;

– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– улица Новогорная от Южного до Северного проезда.

7 мая, с 18.00 до 21.30:

– по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской;

– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– улица Новогорная от Южного до Северного проезда.

9 мая, с 8.00 до 12.00:

– по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;

– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;

– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

– улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

9 мая, с 7.00 до 11.00:

– парковка перед парком Победы.