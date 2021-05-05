В Уфе будут перекрывать сразу несколько улиц

Дороги будут перекрываться на время репетиций и проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.
5 мая, с 18.00 до 21.30:
– по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;
– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;
– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;
– улица Новогорная от Южного до Северного проезда.
7 мая, с 18.00 до 21.30:
– по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской;
– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;
– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;
– улица Новогорная от Южного до Северного проезда.
9 мая, с 8.00 до 12.00:
– по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;
– Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;
– Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;
– улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.
9 мая, с 7.00 до 11.00:
– парковка перед парком Победы.
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