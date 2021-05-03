Как в Башкортостане будут работать офисы МФЦ 4-7 мая?

Ранее президент Владимир Путин объявил дни в период с четвертого по седьмое мая выходными. Тем не менее, почти половина организаций объявила, что будет работать в эти дни.
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vk.com/mfcbashkortostan
Минтруда Башкортостана сообщает о том, что офисы МФЦ будут работать с третьего по восьмое мая включительно по обычному графику.
Будет проводиться как прием, так и выдача документов без перерывов. Офис МФЦ «ТЦ Башкортостан» (Менделеева, 205а) будет работать в период со второго по 10 мая, за исключением нерабочего праздничного дня девятого мая.
Уточнить время работы каждого отдельного офиса МФЦ или записаться на прием можно на официальном сайте. Также дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 333-31-00.
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