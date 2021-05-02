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В Башкортостане начался сезон отключения горячей воды

ООО «БашРТС» завершила отопительный сезон и объявляет о старте летней ремонтной кампании. Это означает, что начнется поэтапное длительное отключение горячей воды.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания планирует провести ремонт 122 котлов и другого оборудования.

Далее начнутся гидравлические испытания теплосетей, в этот период будет отключаться горячая вода, а также возможно перекрытие некоторых улиц, на которых придется вскрывать асфальт для замены труб.

График отключения горячей воды в Уфе, Ишимбае, Нефтекамске, Благовещенске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно посмотреть на официальном сайте.

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