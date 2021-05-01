В Уфе распространяют слухи о дополнительных начислениях платы за отопление в мае

Якобы при формировании квитанций МУП ЕРКЦ в ноябре 2019 года суммы за отопление были занижены, и выплачивать разницу жителям придется в апреле 2021 года, то есть по счетам, которые придут в мае.

Ошибка была связана с переходом на новую систему оплаты отопления: с осени 2019 года жители платят только за отопительный период, то есть летом в платежках стоят прочерки, но зимой суммы больше, чем раньше.

МУП ЕРКЦ выпустил заявление, в котором призывает не верить слухам:

«Информация, распространенная в сети интернет о доначислениях по услуге "Отопление" за 2019 год, не соответствует действительности. МУП ЕРКЦ г. Уфы никаких технических ошибок не допускал, соответственно, и не будет производить доначисления по услуге "Отопление"», – говорится на сайте центра.