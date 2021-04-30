В Уфе частично перекроют улицу Комсомольскую

Капитальный ремонт Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в 2019 году и завершится в 2021.
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ufacity.info
Администрация Уфы сообщает о том, что в ближайшее время будут вестись работы на нескольких участках Комсомольской, в связи с чем будут перекрывать все четыре полосы движения.
В частности, ограничения будут действовать до 24.00 второго августа 2021 года на участке от Рязанской до Шафиева, а также от здания №37 по Комсомольской до Малой Тихорецкой.
По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели. Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.
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