В Уфе частично перекроют улицу Комсомольскую

Администрация Уфы сообщает о том, что в ближайшее время будут вестись работы на нескольких участках Комсомольской, в связи с чем будут перекрывать все четыре полосы движения.

В частности, ограничения будут действовать до 24.00 второго августа 2021 года на участке от Рязанской до Шафиева, а также от здания №37 по Комсомольской до Малой Тихорецкой.

По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели. Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.