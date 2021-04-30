В Уфе может появиться пешеходный маршрут длиной 62,5 км

Проект под рабочим названием «Уфимское ожерелье» обсудили на совещании в Администрации Уфы. В случае утверждения в городе появится наиболее протяженная пешеходная тропа в России.

В каждом районе будет развиваться сеть пешеходных маршрутов, которые будут соединяться с основной большой тропой, ее протяженность составит 62,5 километра.

Кроме того, проект подразумевает строительство четырех обзорных площадок с видом на реки и леса за ними, а также создание крупнейшего в городе парка под названием «Уфимские холмы», который протянется вдоль берега Белой от Затонского моста до остановки «Городской дворец культуры».