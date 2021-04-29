В Башкортостане за неделю подрожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, сильнее всего подорожали овощи: огурцы (5,4%), помидоры (2,6%) и морковь (2,1%), а также гречка (3,6%) и детские консервы (2,4%). Ранее эксперты прогнозировали подорожание гречки по всей стране в ближайшее время.

Вероятно, изменения стоимости овощей объясняется сезонной динамикой. Цены на подсолнечное масло и сахар практически не изменились, так как регулируются государством.

Некоторые продукты за неделю, наоборот, подешевели: сильнее всего – печенье (2,8%), карамель (1,9%) и сыры (1,8%). Впервые за долгое время пошли вниз цены на картофель (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного еженедельного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.