«БашРТС»: «Оперативное возобновление теплоснабжения невозможно»

«ООО "БашРТС" напоминает, что решение о завершении отопительного сезона принимает глава местного муниципалитета (администрации) после установления среднесуточной температуры выше восьми градусов Цельсия в течение пяти суток подряд или же собственниками отдельного многоквартирного дома.

В случае принятия решения муниципалитетом или собственниками об отключении тепла, оперативное возобновление теплоснабжения невозможно. Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор принимает все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствуем возможности оперативного возобновления теплоснабжения», – говорится в заявлении компании.

Такие решения приняты в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Ишимбае, Благовещенске и Агидели. В Нефтекамске отопительный сезон еще не завершен.