В Уфе начался пробный запуск городских фонтанов

Сегодня, 28 апреля 2021 года, все фонтаны Уфы запустят в тестовом режиме на некоторое время для проверки исправности систем.

Сезон фонтанов стартует первого мая, на сегодняшний день закончены работы по расконсервации, они осмотрены и очищены. Одновременно с этим запустят и системы видеонаблюдения за фонтанами, а также включат их в маршруты патрульных служб.

Всего в этом году запустят 23 городских фонтана, они будут работать в соответствии с индивидуальным графиком в период с 8.00 до 24.00. С графиком работы можно ознакомиться в таблице, прилагаемой мэрией.