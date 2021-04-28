В Уфе начался пробный запуск городских фонтанов

«Горзеленхоз» Уфы сообщает о планах по началу сезона фонтанов. В последнее время специалисты готовили их к запуску.
Сегодня, 28 апреля 2021 года, все фонтаны Уфы запустят в тестовом режиме на некоторое время для проверки исправности систем.
Сезон фонтанов стартует первого мая, на сегодняшний день закончены работы по расконсервации, они осмотрены и очищены. Одновременно с этим запустят и системы видеонаблюдения за фонтанами, а также включат их в маршруты патрульных служб.
Всего в этом году запустят 23 городских фонтана, они будут работать в соответствии с индивидуальным графиком в период с 8.00 до 24.00. С графиком работы можно ознакомиться в таблице, прилагаемой мэрией.
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