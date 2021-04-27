В Уфе ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В ночь с первого на второе мая будет закрыт для транспорта проезд около нескольких храмов:

– Свято-Никольский храм (Касимовская, 3);

– Кафедральный собор Рождества Богородицы (Кирова, 102);

– Свято-Сергиевский собор (Бехтерева, 2);

– Храм Матроны Московской (Бикбая, 32А);

– Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная 7/1).

Богослужения пройдут с 23.00 первого мая до 9.00 второго мая. Всего примут участие 19 храмов.