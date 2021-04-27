В Уфе ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Администрация Уфы сообщает о перекрытии коротких участков сразу на нескольких улицах в связи с празднованием Пасхи.
В ночь с первого на второе мая будет закрыт для транспорта проезд около нескольких храмов:
– Свято-Никольский храм (Касимовская, 3);
– Кафедральный собор Рождества Богородицы (Кирова, 102);
– Свято-Сергиевский собор (Бехтерева, 2);
– Храм Матроны Московской (Бикбая, 32А);
– Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная 7/1).
Богослужения пройдут с 23.00 первого мая до 9.00 второго мая. Всего примут участие 19 храмов.
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