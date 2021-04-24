Более 470 млн рублей будет выделено на строительство крытого футбольного манежа в Уфе

В Орджоникидзевском районе Уфы продолжается строительство крытого футбольного манежа в рамках нацпроекта. Деньги выделяются из федерального бюджета.
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pravitelstvorb.ru
Крытый манеж на улице Комарова строится с апреля прошлого года, общая площадь проекта – почти семь квадратных километров.
В 2020 году из федерального бюджета было выделено 164,4 млн рублей, в текущем – 109,5 млн рублей и еще 198,5 млн рублей выделят в 2022 году.
Пропускная способность манежа составит 40 человек в смену, восемь смен в день. Помимо самого поля, в нем будут отдельные раздевалки для тренеров и игроков, медпункт, технические помещения, гардероб, комната охраны, спортзал, инвентарные комнаты и так далее.
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