Более 470 млн рублей будет выделено на строительство крытого футбольного манежа в Уфе

Крытый манеж на улице Комарова строится с апреля прошлого года, общая площадь проекта – почти семь квадратных километров.

В 2020 году из федерального бюджета было выделено 164,4 млн рублей, в текущем – 109,5 млн рублей и еще 198,5 млн рублей выделят в 2022 году.

Пропускная способность манежа составит 40 человек в смену, восемь смен в день. Помимо самого поля, в нем будут отдельные раздевалки для тренеров и игроков, медпункт, технические помещения, гардероб, комната охраны, спортзал, инвентарные комнаты и так далее.