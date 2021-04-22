В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, сильнее всего подорожали овощи: огурцы (11,5%), картофель (3,4%), капуста (3,1%) и морковь (3,1%), а также вермишель (4,3%) и яйца куриные (3,3%).

Вероятно, изменения стоимости овощей объясняется сезонной динамикой. Цены на подсолнечное масло и сахар практически не изменились, так как регулируются государством. Некоторые продукты за неделю, наоборот, подешевели: сильнее всего – черный чай (1,9%), колбаса (1,6%) и печенье (1,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного еженедельного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.