Радий Хабиров принял участие в открытии медицинского центра GIM-cliniс

Новая клиника расположена в доме-памятнике архитектуры, которое раньше занимал один из корпусов завода «Уфимкабель».
Строительство медицинского центра в 2018 году вошло в перечень приоритетных инвестпроектов. Он снащен операционным блоком со стационаром премиального уровня на 15 мест и многофункциональным детским отделением.
Здесь также откроют лабораторно-диагностический центр с комплексом лучевой диагностики, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием экспертного класса. В планах у GIM-cliniс – открытие детского госпитального комплекса и расширение спектра лабораторно-диагностических услуг.
«Проект по строительству медицинского центра GIM-cliniс мы рассматривали на одном из первых "Инвестчасов" в декабре 2018 года. Сегодня эта идея нашла свое воплощение в замечательной клинике. Инвестор вложил в проект почти миллиард рублей.
И это не предел. Потому что клиника – только начало. Здесь будет настоящий медицинский городок для детей и взрослых со своим госпиталем, диагностическим центром. Таким образом, система здравоохранения получит дополнительную точку оказания высокотехнологичных медицинских услуг. Уверен, что здесь будет работать очень сильная команда врачей», – сказал Радий Хабиров.
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