Радий Хабиров принял участие в открытии медицинского центра GIM-cliniс

Строительство медицинского центра в 2018 году вошло в перечень приоритетных инвестпроектов. Он снащен операционным блоком со стационаром премиального уровня на 15 мест и многофункциональным детским отделением.

Здесь также откроют лабораторно-диагностический центр с комплексом лучевой диагностики, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием экспертного класса. В планах у GIM-cliniс – открытие детского госпитального комплекса и расширение спектра лабораторно-диагностических услуг.