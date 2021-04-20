В Уфе перекроют проспект Октября

Перекрытие одной из главных транспортных артерий Уфы в будние дни гарантированно вызовет затяжные пробки. Автомобилистам стоит учесть это при планировании маршрутов.
Проспект октября будут перекрывать пятого и седьмого мая (среда и пятница) в связи с репетициями традиционного военного парада ко Дню Победы, который пройдет девятого мая.
Ограничения будут действовать с 19.00 до 21.00. Перекрытый участок можно будет объехать по идущей параллельно улице Российской либо по Рихарда Зорге с другой стороны.
При этом улица Комсомольская сейчас тоже частично закрыта, так что основная нагрузка в это время пойдет на проспект Салавата Юлаева.
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