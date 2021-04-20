Стало известно, когда в Уфе запустят фонтаны

Пробный кратковременный запуск фонтанов состоится 28 апреля 2021 года.

Сезон фонтанов стартует первого мая, на сегодняшний день практически закончены работы по их расконсервации. Одновременно с этим запустят и системы видеонаблюдения за фонтанами, а также включат их в маршруты патрульных служб.

График работы фонтанов составлен в зависимости от значимости ближайших объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения. Фонтаны включают в диапазоне от 8.00. до 14.00, а выключают – от 20.00. до 24.00.