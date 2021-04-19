В Уфе отключат воду в шести районах

19 апреля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Победы – дома 12, 12/1, 12а.

Первомайская – дом 44а.

20 апреля

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Юрия Гагарина – дома 14/1, 16.

20-21 апреля

Советский район, холодная вода, с 11.00 20 апреля до 10.00 21 апреля:

8 Марта – дома 19, 24/1, 34.

Айская – дом 84.

Бульвар Хадии Давлетшиной – дома 3, 4, 5а, 6, 6/1, 7.

Комсомольская – дом 2.

21 апреля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Бобруйская – дома 29, 38.

Ферина – дома 34, 36, 38, 40, 42.

Верещагина – дома 26, 28, 28а, 30.

Переулок Железнодорожный – дома 1, 3, 5, 7, 9.

Тухвата Янаби – дом 53а.

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Мубарякова – дома 16, 18, 20, 22, 22/1, 22/2.

Рабкоров – дома 22, 22/2, 24, 26.

Авроры – дома 5/1, 7, 7/1а, 7/1б, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10/1, 11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2, 11а, 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17, 17/1.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Сказочная – дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е, 22, 22а, 22б, 28, 32.

Аэродромная – дома 10, 16, 20, 24а, 24б, 24в.

Аграрная – дома 1, 2а, 5, 7, 8, 9, 11, 13/1, 13/2, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26а, 26б, 26в, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 28/1, 28/2, 29, 30а, 30б, 31, 35, 35в, 37/1, 37/2, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 63, 67, 67а, 69, 71, 73.

Лунная – дома 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30.

Туманная – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 51.

Защитников Отечества – дома 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Надежды – дома 1/2, 1/3, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56.

Мастеров – дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58.

Взлетная – дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 20/1, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66.

Полевая – дома 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61.

Верности – дома 2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61.

Мухаметгалея Искужина – дома 8, 14, 16.

Иремельская – дом 23.

Тальковая – дома 22, 24, 26, 26в, 34.

Независимости – дома 9, 11, 13, 15.

Переулок Садовый – дом 3.

Башкирская – дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31.

Ивовая – дом 52.

Переулок Надежды – дома 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

Переулок Башкирский – дом 1.

Переулок Сарматский – дома 6, 8, 10, 16.

Воздушная – дома 10, 26, 28, 30, 32, 32а.

2-я Аэродромная – дом 23.

Пляжная – дома 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28а, 31в, 31г, 48, 62, 62а, 64а, 72, 72а, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 78б, 80, 80а, 82, 84, 84а, 84б, 84в.

Агрономическая – дома 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 2, 3, 4, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14/1, 16, 16/1, 18/1.

Молодежная – дома 1/1, 1/1а, 2, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2к, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4ж, 6, 6а, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12б, 13, 13б, 14, 14б, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 26.

Затонское шоссе – дом 22.

Алексеевское шоссе – дом 11.

Агрономическая – дома 5, 6.

Базисный проезд – дома 2д, 4, 6.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Юрия Гагарина – дом 36.

Баязита Бикбая – дома 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41.

22 апреля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:

Блюхера – дома 7, 9, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 28, 30, 32, 32/1, 36.

Проспект Октября – дом 115/3.

Николая Кузнецова – дома 3, 4,5 .

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Мингажева – дома 55, 57.

Новомостовая – дома 28, 30, 32, 34, 40, 42, 46.

Пархоменко – дома 1, 6, 10, 10а, 12.

Новокустарная – дома 3а, 7а, 8а, 10а, 11а, 12а, 15а, 15б, 15г, 16а, 24а, 26а, 28а, 32а, 34а, 36а.

Советский район, холодная вода, с 14.00 до 23.30:

Сагита Агиша – дома 1/3, 2/1, 3а, 5 корпус 5.

Проспект Салавата Юлаева – дома 36, 38.

Революционная – дома 98/1, 154/1, 156, 162, 221.

Владивостокская – дом 4/3.

23 апреля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 17.00:

Мечетлинская – дома 2, 2а, 4, 4а, 6а, 15/1, 25, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 35, 36, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44.

Ашинская – дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16.

Майская – дома 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 39, 41, 47.

Переулок Майский – дома 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13а.

Волгоградская – дома 9, 11, 14, 19.

Волгоградская – дом 12.