В центре Уфы появится новый архитектурный ансамбль

Об этом 19 апреля на совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

«Ко мне обратились сразу четыре академика художеств, в том числе наш земляк Салават Щербаков, который выиграл конкурс. Они обратили внимание на то, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными и полными, если мы памятник генералу Шаймуратову, который сейчас изготавливается, не дополним архитектурным ансамблем.

Этот ансамбль они мне представили, прошу вас его рассмотреть. Он, конечно, повлечет изменения в проекте реконструкции, там некоторые даже деревья, которые посадили, придется убрать, потому что предлагают установить колоннаду, но мне визуально очень понравилось», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к мэру города Сергею Грекову.

Как ожидается, Советскую площадь достроят ко Дню республики (11 октября), а памятник и архитектурные сооружения будут возводить по мере готовности.