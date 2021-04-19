В центре Уфы появится новый архитектурный ансамбль

Запоздалые изменения в проекте реконструкции Советской площади в Уфе сделают ее еще масштабнее. По итогам обновления она должна стать главной площадью республики.
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ufacity.info
Об этом 19 апреля на совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.
«Ко мне обратились сразу четыре академика художеств, в том числе наш земляк Салават Щербаков, который выиграл конкурс. Они обратили внимание на то, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными и полными, если мы памятник генералу Шаймуратову, который сейчас изготавливается, не дополним архитектурным ансамблем.
Этот ансамбль они мне представили, прошу вас его рассмотреть. Он, конечно, повлечет изменения в проекте реконструкции, там некоторые даже деревья, которые посадили, придется убрать, потому что предлагают установить колоннаду, но мне визуально очень понравилось», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к мэру города Сергею Грекову.
Как ожидается, Советскую площадь достроят ко Дню республики (11 октября), а памятник и архитектурные сооружения будут возводить по мере готовности.
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