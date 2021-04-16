В Уфе пройдет фестиваль Artfest2

С 16 по 18 апреля улица Мустая Карима на промежутке между Чернышевского и Коммунистической будет закрыта для машин.

Мероприятие проводит Институт развития городов Башкортостана совместно с городским центром «Арт-квадрат», в нем примут участие сообщество слэклайнеров Уфы, студии брейк-данса, фестиваль еды «Ашмаркет», сообщество уличных музыкантов и художников.

В воскресенье в «Арт-квадрате» запланирован большой семейный день для детей и родителей. Заявки на организацию активности на фестивале все еще принимаются, подать можно тут.