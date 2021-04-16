Паводковая вода накрыла дороги в четырех районах Уфы

В Кировском районе произошло подтопление двух дорог в районе Мелькомбината, ведущих в гостинично-ресторанный комплекс «Рочер» и на базу отдыха «Солнечные пески». Отдыхающих в этих организациях сейчас нет. Также подтоплена дорога, ведущая в СНТ «Зеленый мыс».

Также водой реки Белой затоплена дорога между населенными пунктами Романовка и Козарез Ленинского района на участке порядка 40 метров. Управление гражданской защиты организовало перевоз жителей через эту местность.

Остаются подтопленными дороги, ведущие в СНТ «Альбатрос», «Козарез» и «Озон» Демского района. С жителями, не покинувшими дома, поддерживается связь, в случае необходимости будет организован подвоз воды и продуктов питания. Также подтоплен мост между Федоровкой и СНТ «Зауфимье».