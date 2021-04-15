Уфимцы жалуются Радию Хабирову на грязь в городе

Многие комментаторы под последними постами Радия Хабирова в Instagram выражают недовольство качеством уборки уфимских улиц и пылью, а также жалуются на невывоз мусора.

«Все хорошо, конечно. Но город очень грязный, нельзя полить его водичкой? И когда любителей собак обяжут убирать за своими питомцами их "дела" в пакеты, как это принято в других странах? В деревне не так загажено просто ужас, что творится в городе».

«Город надо бы помыть. Грязь везде, даже в центре. Дышать нечем. Вчера прошлись по ул. Ленина, пыль в ушах, носу и песок в глазах, одежду стирать надо».

«Наш город никогда не был таким грязным, вымыла машину – деньги на ветер! Каждый день наблюдаю за бардаком на Комсомольской/Галле, как все разбросано/забыто, никому ничего не надо . Нет хозяина в городе... на улицу выходить неохота от такого срама».

«Добрый день. Обратите внимание на болото, которое образовалось на перекрестке Сипайловская – Бикбая. Течет на дорогу какая то жидкая грязь и всем плевать».

«Здравствуйте! В микрорайоне Сипайлово очень грязно! И на проезжей части, и на тротуарах! Люди гуляют по дамбе, очень сильно летит пыль с обочины! Где же те машины-пылесосы, которые в том году убирали Набережную?»