В Уфе введен режим повышенной готовности

Режим введен с 14 апреля «в целях безопасного и безаварийного прохождения весеннего половодья».

Это означает, что службы РСЧС (система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) усилят контроль за состоянием окружающей среды и перейдут в особый режим работы по уставу.

В 2021 году из-за резкого скачка температур в апреле подъем рек оказался неожиданностью для МЧС Башкортостана, в нескольких населенных пунктах проводится эвакуация. Пика паводок достигнет только в 20-х числах апреля, ожидается подъем рек Белой, Демы и Уфы.