В Башкортостане за месяц значительно подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с февраля по март сильнее всего подорожали: картофель (17,3%), яйца (10,3%) и масло сливочное (3%).

При этом овощи в целом подешевели на 9,7%. В последнее время правительство принимает меры по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло и сахар, однако картофель за год подорожал на 70,7%. С чем это связано – не уточняется.

Из непродовольственных товаров за месяц значительно подорожали только телерадиотовары (3,6%). С 2020 года цены подскочили больше всего на легковые автомобили (9,5%), мебель (9,4%) и стройматериалы (10,3%) – последние два пункта можно объяснить ажиотажем на рынке, вызванным льготной ипотекой и периодом самоизоляции.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.