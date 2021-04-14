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В Башкортостане за месяц значительно подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам марта 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с февраля по март сильнее всего подорожали: картофель (17,3%), яйца (10,3%) и масло сливочное (3%).

При этом овощи в целом подешевели на 9,7%. В последнее время правительство принимает меры по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло и сахар, однако картофель за год подорожал на 70,7%. С чем это связано – не уточняется.

Из непродовольственных товаров за месяц значительно подорожали только телерадиотовары (3,6%). С 2020 года цены подскочили больше всего на легковые автомобили (9,5%), мебель (9,4%) и стройматериалы (10,3%) – последние два пункта можно объяснить ажиотажем на рынке, вызванным льготной ипотекой и периодом самоизоляции.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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