В Уфе отключат воду в четырех районах

14 апреля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Мелеузовская – дома 25, 27, 29, 31.

15 апреля

Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 24.00:

Интернациональная – дома 187/1, 187/2.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Авроры – дома 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5.

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Союзная – дома 35, 35/1, 70.

Трактовая – дома 1, 5, 5а, 11.

Летчиков – дом 12.

Дмитриевская – дом 1/1.

Микрорайон Затон – строительный участок №39, ГРС-Затон, «Баштехконтроль», кладбище, база ООО СМУ «Уфимская», ООО ДСУ «ОКС».

15-16 апреля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 15 апреля до 7.30 16 апреля:

Зеленогорская – дома 3, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 17.

Фруктовая – дома 17, 19, 21, 23.

Гайдара – дома 45, 47а, 47б, 49, 51, 53.

Новогорная – дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Верхоянская – дома 15, 17.