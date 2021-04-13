В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 12 по 18 апреля 2021 года.
14 апреля
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Мелеузовская – дома 25, 27, 29, 31.
15 апреля
Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 24.00:
Интернациональная – дома 187/1, 187/2.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:
Авроры – дома 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5.
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:
Союзная – дома 35, 35/1, 70.
Трактовая – дома 1, 5, 5а, 11.
Летчиков – дом 12.
Дмитриевская – дом 1/1.
Микрорайон Затон – строительный участок №39, ГРС-Затон, «Баштехконтроль», кладбище, база ООО СМУ «Уфимская», ООО ДСУ «ОКС».
15-16 апреля
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 15 апреля до 7.30 16 апреля:
Зеленогорская – дома 3, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 17.
Фруктовая – дома 17, 19, 21, 23.
Гайдара – дома 45, 47а, 47б, 49, 51, 53.
Новогорная – дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Верхоянская – дома 15, 17.
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