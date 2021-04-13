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Уфимские парки обработают от насекомых и грызунов

Перед началом традиционного в Башкортостане клещевого сезона в Уфе обработают специальными препаратами все парки, скверы и зоны отдыха.

  • ufacity.info

Как ожидается, обработка начнется 26 апреля, если по прогнозу в ближайшие дни не будет проливных дождей.

К девятому мая завершат обработку от клещей, к концу мая – от грызунов. Обработка проводится по ночам и рано утром, в том числе на водоемах.

Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» Павел Мочалкин заявил, что используемые вещества безопасны для человека и не ядовиты. В сети каждый год появляется множество постов о якобы вредных для людей и домашних животных методах обработки территорий – все они, по словам врача, не соответствуют действительности.

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