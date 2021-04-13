В Уфе выставлены на продажу колесо обозрения и помещения одного из торговых центров

Как сообщает издание «Коммерсантъ», управляющий ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» выставил на торги единым лотом помещения универсального рынка «ХБК» (​Менделеева, 137 к4).

Торги начнутся 27 мая, начальная цена – 713,36 млн рублей, в лот входит и право аренды участка под зданием ТРК «Иремель» площадью 4,1 га. В 2020 году «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» признали банкротом, большая часть комплекса «ХБК» находится в залоге у «Россельхозбанка».

Кроме того, уже несколько дней на Avito висит объявление о продаже колеса обозрения возле ТРК «Иремель», стоимость – 67,5 млн рублей. Это самый высокий аттракцион в городе (58 метров), его запуск состоялся в 2015 году.