Стало известно, когда завершится ямочный ремонт на всех дорогах Башкортостана

По словам Жулькова, к 15 мая Минтранс планирует оцифровать все дефекты и к 15 июня – завершить ямочный ремонт на каждом объекте.

В 2020 году оцифровка завершилась на месяц раньше, и из-за этого в тех районах, где снег еще не растаял, многие ямы не были учтены и образовались новые, поэтому сроки решили перенести.

По состоянию на 10 апреля текущего года оцифровано 22 тысячи ям, более 7,5 тысяч, то есть порядка 35%, отремонтировано. На региональных трассах дорожные работы ведутся с седьмого апреля.