Радий Хабиров: «Я попросил наладить взаимодействие с Варламовым на постоянной основе»

«У Ильи Варламова очень необычный взгляд на развитие общественных пространств, на то, какими должны быть города. Мы провели стратегическую сессию для глав, и я думаю, что главам тоже было интересно.

Где-то с Варламовым можно согласиться, где-то нет, но совершенно точно это было интересно и познавательно. Я всегда говорю: общайтесь с интересными людьми, приглашайте тех, кто чего-то добился. Может, они даже нелицеприятные вещи вам скажут, но если мы хотим идти вперед, это всегда полезно, мы должны быть открыты миру.

Я попросил, чтобы мы с Варламовым на постоянной основе взаимодействие наладили. Мы во многом с ним не согласны, особенно по политике, но у него очень интересная и конструктивная позиция по развитию городов», – сказал Радий Хабиров.