Хабиров о встрече с Варламовым: «Мы всегда прислушиваемся к мнению экспертов»

«Преображая наши парки, скверы, дворы, общественные пространства, мы одновременно учимся. Порой учимся на ходу и всегда очень внимательно прислушиваемся к мнению экспертов в этой области. Пусть даже они весьма критичные, но это помогает нам делать работу лучше.

У нас в республике сегодня, я бы сказал, очень необычный гость – эксперт, директор фонда "Городские проекты", известный блогер Илья Варламов. Он очень любезно не просто приехал к нам пообщаться, но заранее проанализировал многие болевые точки Уфы и представил свое видение в этой брошюре.

Где-то я с ним согласен, где-то нет. Но точно знаю, что мы оба думаем и делаем, чтобы наши города были комфортнее для наших жителей. Пытаюсь его уговорить, чтобы помог нам вместе подготовить Уфу к 450-летнему юбилею», – написал Радий Хабиров в Instagram.