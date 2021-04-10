«БашРТС» грозит неплательщикам судом и погашением издержек компании

«Компания "БашРТС" благодарит жителей за своевременное и полное исполнение своих обязательств по оплате за потребленные ресурсы и информирует о последствиях просрочки платежа – злостным неплательщикам придется компенсировать не только просроченную задолженность, но и судебные издержки, понесенные ООО "БашРТС" в рамках претензионно-исковой работы.

Сумма издержек будет складываться из госпошлины, командировочных и прочих расходов в рамках рассмотрения конкретного дела и может достигать десятков тысяч рублей.

До момента предъявления исков в суд с каждым должником проводится индивидуальная разъяснительная досудебная и претензионная работа. Если это не способствует погашению задолженности, то компания вправе использовать и другие доступные в рамках действующего законодательства инструменты», – гласит объявление организации.