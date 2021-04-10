«БашРТС» грозит неплательщикам судом и погашением издержек компании

Поставщик тепла ООО «БашРТС» напоминает, что, нравятся жителям тарифы или нет, оплачивать услуги придется своевременно. Последние два года в каждый отопительный сезон организация оказывалась в центре скандалов из-за ошибок при начислении платы.
«Компания "БашРТС" благодарит жителей за своевременное и полное исполнение своих обязательств по оплате за потребленные ресурсы и информирует о последствиях просрочки платежа – злостным неплательщикам придется компенсировать не только просроченную задолженность, но и судебные издержки, понесенные ООО "БашРТС" в рамках претензионно-исковой работы.
Сумма издержек будет складываться из госпошлины, командировочных и прочих расходов в рамках рассмотрения конкретного дела и может достигать десятков тысяч рублей.
До момента предъявления исков в суд с каждым должником проводится индивидуальная разъяснительная досудебная и претензионная работа. Если это не способствует погашению задолженности, то компания вправе использовать и другие доступные в рамках действующего законодательства инструменты», – гласит объявление организации.
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