В Уфу поступила партия новых троллейбусов

Троллейбусы марки «Горожанин» адаптированы под потребности Уфы: они оснащены системой автономного хода, которая позволит объезжать пробки и продолжать движение при отсутствии тока в сети.

Для города это большое преимущество, так как с такими машинами можно расширить парк электротранспорта без дополнительных вложений в строительство дорогостоящей инфраструктуры, контактной сети, тяговых подстанций.

Стоимость одной такой машины – 18,5 млн рублей. Износ троллейбусного парка Башкортостана на 2021 год превышает 98 процентов, региону нужно около 300 новых троллейбусов.