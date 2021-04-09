В Уфу поступила партия новых троллейбусов

10 машин нового поколения, разработанных Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом совместно с Минским автозаводом, уже вышли на маршруты Уфы.
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transport.bashkortostan.ru
Троллейбусы марки «Горожанин» адаптированы под потребности Уфы: они оснащены системой автономного хода, которая позволит объезжать пробки и продолжать движение при отсутствии тока в сети.
Для города это большое преимущество, так как с такими машинами можно расширить парк электротранспорта без дополнительных вложений в строительство дорогостоящей инфраструктуры, контактной сети, тяговых подстанций.
Стоимость одной такой машины – 18,5 млн рублей. Износ троллейбусного парка Башкортостана на 2021 год превышает 98 процентов, региону нужно около 300 новых троллейбусов.
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