Уфимцы смогут выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

Всего на обсуждение будет вынесено два объекта: бульвар Славы от улицы Блюхера до проспекта Октября и сквер Мусы Гареева.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года, проголосовать можно будет на единой всероссийской платформе, на сайте администрации Уфы, с помощью волонтеров, которые будут дежурить в местах скопления людей, либо в личном кабинете на портале госуслуг.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и будут благоустроены в 2022 году.