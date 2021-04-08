В Уфе на 4 месяца закроют проезд по одной из улиц

Перекрытие участка протяженностью почти 500 метров может увеличить нагрузку на проспект Октября в пиковые часы.
С седьмого апреля до второго августа будет закрыто движение транспорта по четырем полосам улицы Комсомольской на участке от 50 лет СССР до Рязанской.
На этом участке будут вестись работы в рамках масштабной реконструкции Комсомольской, которая началась в 2019 году и должна закончиться в 2021-м.
По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.
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