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В Уфе пройдет дискуссия на тему «Реновация исторического центра»

Urban Talk.1 — это открытый диалог о судьбе объектов культурного наследия в Уфе. Принять участие могут все архитекторы, городские планировщики и активисты.

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Мероприятие организует Институт развития городов Башкортостана. Оно пройдет девятого апреля в ивент-холле «Сердце» («Арт-Квадрат», Чернышевского, 88) начало – в 16.15.

 Спикеры:

– советник Главы Башкортостана по развитию общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова;

– руководитель архитектурного бюро «Проект-М» Павел Мазин;

– руководитель центра «Арт-Квадрат» Рим Бикмаев;

– некий «специальный гость».

В рамках дискуссии будут рассмотрены кейсы и пройдет сессия вопрос-ответ.

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