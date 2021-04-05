В Уфе появится улица имени Сергея Довлатова

Имя писателя будет носить улица неподалеку от лайфстайл-центра «Башкирия» между 50 лет СССР и Молодежным бульваром. Там же будет и одноименный сквер.

Сергей Донатович Довлатов родился в Уфе в 1941 году, но уже год спустя его семья была эвакуирована в Новосибирск. Третьего сентября текущего года писателю исполнилось бы 80 лет.

В 2020 году стало известно, что в Уфе поставят памятник, посвященный встрече писателей Сергея Довлатова и Андрея Платонова. Он расположится на улице Гоголя, напротив Башгосфилармонии, около дома, в котором жил Довлатов.